PewDiePie больше не лидер по числу подписчиков на YouTube [обновлено: «король YouTube» отвоевал свой «трон»]

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PewDiePie повержен: канал знаменитого видеоблогера больше не самый популярный на площадке YouTube. Индийская компания T-Series обставила шведа по количеству подписчиков.

На момент написания заметки у PewDiePie 90 миллионов и 558 тысяч подписчиков, тогда как у T-Series — 90 миллионов и 573 тысячи подписчиков. В таких серьезных масштабах разница небольшая — всего в 15 тысяч, однако первое место есть первое место.

Отметим, что PewDiePie, он же — Феликс Чельберг, ведет свой канал с 2010 года. Видеоблогер стал популярным благодаря своей харизме, компьютерным играм (PewDiePie «изобрел» жанр летсплеев), а также веселой манере общения со своими подписчиками.

Известно, что Чельберг является одним из самых высокооплачиваемых видеоблогеров. По данным Forbes, его доход в 2018 году составил более $15,5 млн.

В противостояние с T-Series PewDiePie вступил летом 2018 года. Он заметил, что количество подписчиков канала кинокомпании и музыкального лейбла начало расти с большой скоростью. Немногим позже видеоблогер записал дисс на конкурентов под названием «bitch lasagna», ставший гимном войны с T-Series.

Впрочем, несмотря на все усилия, «король YouTube» все же оказался побежден: 21 марта 2019 года PewDiePie уступил первое место индийской корпорации на отметке в 90,4 млн подписчиков.

Интересно, что сам Чельберг при этом не волнуется из-за шутливой конкуренции и считает, что последние месяцы были для него «самыми веселыми на YouTube». Кроме того, на волне ажиотажа число его подписчиков увеличилось на 23 млн, что, вне всякого сомнения, положительно повлияет на будущие доходы с монетизации новых видео.

Обновлено

После того, как новость о свержении «короля YouTube» распространилась по интернету, PewDiePie начал стремительно набирать подписчиков и в итоге вновь обошел индийского конкурента. В настоящий момент разница в числе подписчиков между каналами Чельберга и T-Series составляет около 5 тысяч аккаунтов.