Pillars of Eternity II: Deadfire выйдет на PS4 и Xbox One 28 января

Издательство Versus Evil огласило дату выхода Pillars of Eternity II: Deadfire на PS4 и Xbox One. Консольная версия ролевой игры от Obsidian Entertainment поступит в продажу 28 января 2020 года.

В состав Ultimate Edition — такой подзаголовок получила Pillars of Eternity II: Deadfire для приставок — войдут все ранее вышедшие DLC: Beast of Winter, The Forgotten Sanctum и Seeker, Slayer, Survivor.

Напомним, Pillars of Eternity II: Deadfire изначально вышла на PC в 2018 году. Игра получила множество престижных наград и высокие оценки от критиков — ее средний балл на Metacritic остановился на отметке 88 из 100 на основе 71 рецензии.