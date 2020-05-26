Пилот Formula E Даниэль Абт попросил 18-летнего прогеймера проехать официальную виртуальную гонку вместо себя, в результате дисквалифицировали обоих





Представить себе ситуацию, в которой пилот чемпионата Formula E усаживает в болид вместо себя «читера» просто невозможно. Однако пандемия коронавируса и отмена спортивных соревнований привела к тому, что этапы чемпионата стали проводить в компьютерных симуляторах, чем и воспользовался пилот команды Audi Даниэль Абт.

Достаточно неплохой пилот в реальном мире не смог быстро привыкнуть к компьютерной симуляции (его максимальный результат в стартах Formula E Race at Home Challenge — 15 место), поэтому решил усадить в свое виртуальное кресло профессионального геймера — 18-летнего Лоренца Херзинга. Геймер «перестарался» и приехал вторым в квалификации и третьим в гонке, чем несказанно удивил коллег Даниэля Абта, которые начали высказывать сомнения еще в ходе гонки. Ко всему прочему, гонщик не использовал трансляцию Zoom, чтобы подтвердить факт самостоятельного участия в гонке.

Организатор провел расследование, в котором вычислил реального участника соревнований по IP и подтвердил опасения коллег-гонщиков. В итоге Даниэля Абта дисквалифицировали в виртуальной серии и заставили заплатить штраф в 10 тыс. евро (вдобавок, команда Audi скорее всего просто уволит его из реальной серии Formula E), а Лоренца Херзинга забанили в серии FE Challenge и лишили шестого места, которое он занимал там до инцидента. Справедливости ради стоит отметить, что Даниэль Абт попросил прощения за свой поступок, принеся извинения фанатам и организаторам соревнований, однако это не снимает ответственности со спортсмена.

Серия Race at Home Challenge была запущена чемпионатом Formula E для того, чтобы удерживать внимание фанатов во время вынужденного простоя из-за COVID-19. В ней участвуют гонщики реального чемпионата Formula E и профессиональные геймеры, которые соревнуются в симуляторе rFactor2. При этом пилоты Formula E обязаны использовать стандартное оборудование и настройки ПО, тогда как геймеры имеют больше свободы в выборе оборудования.

Напомним, что ранее чемпионат Formula 1 запустила виртуальный чемпионат F1 Esports из-за переноса первых восьми этапов сезона 2020 года.

Источник: Engadget