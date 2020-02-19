Пилот реактивного ранца Jetman поднялся на рекордную для старта с земли высоту 1800 метров [видео]





Пилот джетпака Винс Реффет из команды Jetman Dubai установил очередной рекорд во время испытательного полета в Дубае. После старта с места на своем реактивном ранце пилот поднялся на высоту 1800 метров, выполняя разнообразные маневры.

Как указано в описании к видео, спустя 8 секунда с момента старта пилот поднялся на высоту 100 метров, за 12 секунд — на 200 метров, за 19 секунд — на 500 метров и за 30 секунд — на 1000 метров (со средней скоростью 130 узлов / 240 км/ч). Примерно за 3 минуты джетпак достиг рекордной высоты 1800 метров, после чего пилот спустился на уровень 1500 метров и раскрыл парашют для безопасного приземления.

Джетпак Jetman Dubai позволяет развивать скорость до 400 км/ч, пролетая до 50 км, а также зависать, менять направление полета и выполнять сложные акробатические трюки, включая петли. Ранее пилоты команды выполнили множество зрелищных полетов, включая пролет через Ла-Манш, над Большим Каньоном, вокруг вулкана Фудзияма, рядом с двумя истребителями ВВС и пассажирским самолётом Airbus A380 и т.д.

Отметим, что первые мы написали о швейцарском летчике-изобретателе Иве Росси и его проекте Jetman еще в 2015 году. С тех пор автор многократно улучшал свой реактивный ранец, а в прошлом году представил модель с вертикальными взлетом и посадкой. Узнать о пилотах джетпаков подробнее можно благодаря документальному фильму Loft: The Jetman Story.

Источник: Engadget