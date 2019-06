Pixar анонсировал новый оригинальный мультфильм Soul / «Душа», его снимет режиссер Up и Inside Out Пит Доктер

Компания Disney и студия Pixar объявили, что запланированный на 19 июня 2020 года мультфильм будет оригинальной историей, а не продолжением одной из существующих серий. Проект получил название Soul / «Душа» и краткий синопсис, который обещает отправить зрителя в путешествие с улиц Нью-Йорка в космические дали, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни.

Режиссером проекта назначен Пит Доктер, снявший великолепные Up / «Вверх» (2009) и Inside Out / «Головоломка» (2015), а также поучаствоваший в целом ряде других проектов Pixar начиная с первой Toy Story (1995) и короткометражки Geri’s Game (1997).

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life’s most important questions. Disney & Pixar’s «Soul» arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM

