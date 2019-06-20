Pixar анонсировал новый оригинальный мультфильм Soul / «Душа», его снимет режиссер Up и Inside Out Пит Доктер

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Компания Disney и студия Pixar объявили, что запланированный на 19 июня 2020 года мультфильм будет оригинальной историей, а не продолжением одной из существующих серий. Проект получил название Soul / «Душа» и краткий синопсис, который обещает отправить зрителя в путешествие с улиц Нью-Йорка в космические дали, чтобы найти ответы на самые важные вопросы жизни.

«Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся ваша страсть, ваши мечты и ваши интересы? Что делает вас… ВАМИ?» — гласит слоган мультфильма.

Режиссером проекта назначен Пит Доктер, снявший великолепные Up / «Вверх» (2009) и Inside Out / «Головоломка» (2015), а также поучаствоваший в целом ряде других проектов Pixar начиная с первой Toy Story (1995) и короткометражки Geri’s Game (1997).

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life’s most important questions. Disney & Pixar’s «Soul» arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/D3VP8Tw4RM — Pixar (@Pixar) 19 июня 2019 г.

Интересно, что Soul / «Душа» станет вторым оригинальным мультфильмом Disney в 2020 году, после проекта Onward / «Вперед», запланированного на 6 марта. Данное решение можно только приветствовать, так как бесконечные продолжения (например, Toy Story 4 или Cars 3) рано или поздно надоедают.

Всего же в ближайшие годы нас ждет как минимум три совместных проекта Pixar/Disney — 18 июня 2021 года, 18 марта 2022 года и 17 июня 2022 года.

Источник: Variety