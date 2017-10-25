Подкаст The Big Beard Theory 135: Как формировались самые большие объекты Вселенной

Разбираемся, как именно формировались сверхмассивные черные дыры и сверхскопления галактик.

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие

[00:08:37] ⋅⋅⋅ Что такое сверхмассивные черные дыры и как мы о них узнали.

[00:10:08] ⋅⋅⋅ Как работают квазары.

[00:18:11] ⋅⋅⋅ Как формировались сверхмассивыне черные дыры. Две основных модели.

[00:24:26] ⋅⋅⋅ Решающие аргументы в пользу правильной модели.

[00:29:57] ⋅⋅⋅ Прощание.