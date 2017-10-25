Подкаст The Big Beard Theory 135: Как формировались самые большие объекты Вселенной
Разбираемся, как именно формировались сверхмассивные черные дыры и сверхскопления галактик.
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
[00:01:33] ⋅⋅⋅ Обнаружены гравитацонные волны от слияния нейтронных звезд.
[00:08:37] ⋅⋅⋅ Что такое сверхмассивные черные дыры и как мы о них узнали.
[00:10:08] ⋅⋅⋅ Как работают квазары.
[00:18:11] ⋅⋅⋅ Как формировались сверхмассивыне черные дыры. Две основных модели.
[00:24:26] ⋅⋅⋅ Решающие аргументы в пользу правильной модели.
[00:29:57] ⋅⋅⋅ Прощание.