Подкаст The Big Beard Theory 193: Наука и технологии в «Формула-1»

«Формула-1» — один из самых наукоемких и технологичных видов спорта на планете Земля. В этом выпуске подкаста мы разбираем, как конструкторам удается из года в год делать все более и более быстрые болиды, и какие научные изыскания позволяют им это делать.

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