Подкаст The Big Beard Theory 193: Наука и технологии в «Формула-1»
«Формула-1» — один из самых наукоемких и технологичных видов спорта на планете Земля. В этом выпуске подкаста мы разбираем, как конструкторам удается из года в год делать все более и более быстрые болиды, и какие научные изыскания позволяют им это делать.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:01:35] ⋅⋅⋅ В гостях Макс Подзигун, украинский голос Формулы 1. F1Podcast — подкаст Максима.
- [00:06:52] ⋅⋅⋅ Аэродинамика в Ф1
- [00:07:27] ⋅⋅⋅ Исследования в аэродинамической трубе и что дает аэродинамика для разработки болида
- [00:15:35] ⋅⋅⋅ Компьютеризация отрасли и моделирование болидов «на бумаге» (CRD). Пример команды Virgin в 2010 году
- [00:18:41] ⋅⋅⋅ Что может пойти не так. Пример провала команды Williams в сезоне 2018 года
- [00:21:44] ⋅⋅⋅ Подвижные элементы аэродинамики как пример регуляции технологий FIA для повышения зрелищности спорта
- [00:29:00] ⋅⋅⋅ Как менялись материалы в Формуле 1: сплавы, композиты
- [00:34:36] ⋅⋅⋅ Безопасность. Действительно ли реакция регулятора следует с опозданием только после трагических событий
- [00:45:49] ⋅⋅⋅ Шины. Проблемы и последствия неудачных решений
- [01:00:00] ⋅⋅⋅ Двигатели. Турбины, гибриды и системы рекуперации
- [01:05:18] ⋅⋅⋅ Телеметрия и обработка данных с болидов
- [01:14:27] ⋅⋅⋅ Прощание