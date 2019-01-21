Подкаст The Big Beard Theory 200: Как бороться с ошибками и заблуждениями о науке

Разбираемся, как работает наука, и какие ошибки часто совершают люди, говоря о научном методе и критическом мышлении. Выясняем, что мы на самом деле знаем и почему мы думаем, что знаем это. В гостях Александр Головин, автор и ведущий подкаста «КритМышь».

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