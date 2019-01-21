Подкаст The Big Beard Theory 200: Как бороться с ошибками и заблуждениями о науке
Разбираемся, как работает наука, и какие ошибки часто совершают люди, говоря о научном методе и критическом мышлении. Выясняем, что мы на самом деле знаем и почему мы думаем, что знаем это. В гостях Александр Головин, автор и ведущий подкаста «КритМышь».
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие и важное объявление
- [00:02:15] ⋅⋅⋅ Как работает научный метод
- Статья Антона «Как работает наука»
- [00:03:51] ⋅⋅⋅ Ошибка: «Это всего лишь теория»
- [00:08:38] ⋅⋅⋅ В чем разница между гипотезой и теорией
- [00:10:55] ⋅⋅⋅ Каким образом строится научная теория. Факты, законы, гипотезы, эксперименты
- [00:19:02] ⋅⋅⋅ Фальсифицируемость гипотез (критерий Поппера или «критерий научности») как метод демаркации научного и ненаучного
- [00:29:09] ⋅⋅⋅ Ошибка: «Научную теорию можно доказать и превратить в знание»
- [00:30:57] ⋅⋅⋅ В чем фундаментальная разница между естественными науками и математикой — теориями и теоремами
- [00:33:16] ⋅⋅⋅ Что мы на самом деле знаем и почему мы думаем, что мы это знаем
- [00:36:32] ⋅⋅⋅ Моделезависимый реализм
- [00:40:06] ⋅⋅⋅ Нелепый антропоцентризм в аргументации и выделение человеческого зрения как некоего особого способа подтверждения «реальности» наблюдений
- [00:44:22] ⋅⋅⋅ Научные знания как порог статистической уверенности
- [00:44:49] ⋅⋅⋅ Придумываем ли мы законы физики или открываем их
- [00:56:06] ⋅⋅⋅ Нужно ли верить в науку и научный метод
- [01:06:51] ⋅⋅⋅ Ученые постоянно спорят, а научные работы часто противоречат друг другу. Кому верить?
- [01:19:49] ⋅⋅⋅ Прощание и еще несколько важных объявлений