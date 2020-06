Полнометражный мультфильм «Губка Боб в бегах» не выйдет в кинотеатрах летом, его покажут сразу в цифровых сервисах в начале 2021 года

Хуже переноса кинотеатральной премьеры может быть только полный отказ от нее. К сожалению, именно такой вариант выбрали создатели полнометражного мультфильма The SpongeBob Movie: Sponge on the Run / «Губка Боб в бегах» для своего творения (не помог даже Киану Ривз в одной из ролей).

В прошлом году этот мультфильм собирались выпустить в кинотеатрах 22 мая 2020 года, затем из-за коронавируса премьеру перенесли на 7 августа 2020 августа. Теперь же Paramount и Nickelodeon объявили, что The SpongeBob Movie: Sponge on the Run выйдет в начале 2021 года в цифровых сервисах дистрибуции, а спустя какое-то время перейдет в фирменный сервис CBS All Access, где будет представлен эксклюзивно.

Помимо полнометражной ленты, в CBS All Access появятся все вышедшие сезона ТВ-сериала SpongeBob SquarePants, в целом каталог контента данного сервиса составят фильмы и сериалы от Paramount Pictures, Comedy Central, Nickelodeon, BET, Smithsonian, MTV и т.д.

Напомним, что The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2021) является третьим полнометражным анимационным проектом франшизы после The SpongeBob SquarePants Movie (2004) и The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015). В третьей части приключений обитателей Bikini Bottom главные герои в лице Губки Боба и Патрика отправятся на поиски похищенной домашней улитки Гэри. По ходу дела оказывается, что похитил ее сам Посейдон, а для спасения друга героям придется попасть в затерянный город Atlantic City.

Отметим, что это далеко не первый голливудский релиз, который отправили прямиком в цифровые сервисы, пропустив этап с прокатом в кинотеатрах — достаточно вспомнить такие картины, как «Trolls World Tour», «The King of Staten Island», «Scoob», «Artemis Fowl» и др.

Источник: Variety