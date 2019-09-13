Польша создаст кибервойска к 2024 году

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Министерство национальной обороны Польши намерено к 2024 году организовать кибернетические войска, которые будут отвечать за обеспечение безопасности страны в цифровом пространстве. Об этом, как сообщает AFP, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, новая структурная воинская единица будет включать в себя около 2 тысяч человек.

Отметим, что современное государство в значительной части полагается на цифровые технологии, которые обеспечивают обмен информацией, функционирование банковской системы, работу предприятий и многие другие отрасли. Хакерские атаки на такие системы могут наносить серьезный ущерб той или иной стране. По этой причине некоторые страны в мире приступили к формированию кибернетических войск.

По словам Блащака, польское кибернетическое командование начнет функционировать в 2022 году, после чего начнется формирование личного состава войск. Часть людей для службы планируется нанять с помощью хакатона HackYeah. Победители некоторых конкурсов хакатона получат от военного ведомства денежные призы на общую сумму €6,9 тысячи. Ближайший HackYeah состоится 14-15 сентября 2019 года.

Другие подробности о новых войсках Блащак не уточнил.

Источник: N+1