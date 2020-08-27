Польские энтузиасты выжали 1000 FPS в ПК-версии DOOM Eternal





Еще на стадии разработки шутера DOOM Eternal студия id Software хвасталась возможностями движка id Tech 7, на котором основана игра, заявляя поддержку сверхвысокой кадровой частоты — вплоть до 1000 кадров в секунду на достаточно мощном ПК. В рамках QuakeCon команда оверклокеров при поддержке одного из крупнейших польских магазинов бытовой техники x-kom, собрала такой ПК и сумела выжать заявленные 1000 кадров в секунду.

Для этого им всего лишь понадобились разогнать Intel Core i7-9700K до 6,6 ГГц и GPU Nvidia TU102 в составе видеокарты ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti до 2,4 ГГц. Само собой, для охлаждения использовался жидкий азот. Авторы записали небольшой ролик по итогам эксперимента. Подтверждение взятия рубежа 1000 FPS можно увидеть на заключительных кадрах.

В заключение — конфигурация тестового стенда поляков:

Процессор: Intel Core i7 9700K 6,6 ГГц

Материнская плата: ASUS Maximus XI APEX

Видеокарта: ASUS RTX 2080 Ti Strix 2,4 ГГц

Оперативная память: HyperX Predator 4000 МГц CL19 2×8 ГБ

Накопитель: Samsung 512 ГБ M.2 NVMe Evo Plus

Блок питания: Be Quiet 1200 Вт

Источник: dsogaming