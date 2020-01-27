После «Короля Льва» Disney решил переснять в том же фотореалистичном стиле мультфильм «Бэмби»

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После ремейков классических лент «Книга Джунглей», «Дамбо» и «Король Лев» руки Disney дотянулись до святого — до Бэмби. По данным The Hollywood Reporter студия уже приняла окончательное решение о выходе новой версии классической истории, причем это будет не анимационный фильм в его привычном понимании, а «фотореалистичный» фильм в стиле недавнего The Lion King.

Сценарий картины уже пишут Женева Робертсон-Дуорет (Tomb Raider, Captain Marvel) и Линдси Беер (Chaos Walking), однако вряд ли знакомая всем с детства душераздирающая история взросления олененка Бэмби претерпит серьезные изменения. Хотя, вполне возможно, что самую страшную сцену фильма все же сделают менее травматичной для детской психики.

Отметим, что полнометражный мультфильм Bambi / «Бэмби» вышел в 1942 году на основе одноименной книги Феликса Зальтена 1923 года. Картина получила три номинации на премию «Оскар» и при бюджете $0,8 млн суммарно заработала в прокате $267 млн, хотя в первый год показа провалилась в кинотеатрах.

Напомним, что в работе у Disney в данный момент также находятся экранизации мультфильмов The Little Mermaid / «Русалочка» с афроамериканской R&B-певицей Хэлли Бэйли и Cruella / «Стервелла» с Эммой Стоун в главной роли по мотивам «101 далматинца».

Источник: EW