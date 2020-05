После пяти переносов премьеру фильма ужасов на основе комиксов The New Mutants / «Новые мутанты» назначили на 28 августа 2020 года

Коронавирусный «карантин» пошел на пользу супергеройскому фильму ужасов The New Mutants / «Новые мутанты», релиз которого переносился столько раз, что фанаты комиксов уже сбились со счета. В отсутствие свежих релизов Disney решил достать с дальней полки это творение, которое изначально должно было выйти на больших экранах еще в 2018 году и выпустить его в конце лета — 28 августа 2020 года.

Фильм рассказывает о пяти молодых мутантах из вселенной Людей Икс / X-Men от Marvel, которые попадают не в тепличные условия Института Ксавьера, а в место, которое призвано раскрыть сверхспособности подопытных любой ценой (на ум приходят лаборатории, в которых таким же образом пытались «пробудить» одиннадцатую из Stranger Things или же понять, в чем именно заключаются возможности Дэдпула).

Режиссером и сценаристом картины выступил Джош Бун, снявший неплохую мелодраму «Виноваты звёзды» / The Fault in Our Stars. В актерском составе засветились достаточно известные молодые актеры Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Аня Тейлор-Джой («Морган»), Генри Зага («13 причин почему») и Блю Хант («Первородные»).

Напомним, что после очередных переносов премьеру фильма назначили на 3 апреля 2020 года, однако из-за коронавируса просто исключили его из расписания без указания новой даты релиза.

