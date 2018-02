После выхода “Bumblebee: The Movie” Hasbro и Paramount возьмут паузу до 2021 года для работы над полной перезагрузкой франшизы о Трансформерах

Компания Hasbro, обладающая правами на франшизу “Трансформеры”, рассказала о дальнейшей судьбе кинематографической вселенной гигантских разумных роботов. В рамках выставки Hasbro Toy Fair 2018 компания объявила о подписании нового соглашения с киностудией Paramount, которое даст Hasbro больше контроля над кинопроизводством, вплоть до права утверждения новых фильмов в рамках Transformers Cinematic Universe.

Последним фильмом о трансформерах, выполненным “по старым лекалам”, станет шестая по счету картина “Bumblebee: The Movie”, премьера которой назначена на 20 декабря 2018 года. Запланированный ранее на 2019 год сиквел Transformers: The Last Knight / “Трансформеры: Последний рыцарь” исключен из планов производства по очень простой причине – этот фильм показал худший результат сборов в первый уикэнд проката в США среди всех пяти частей франшизы, после чего Transformers Cinematic Universe покинул снявший все части режиссер Майкл Бей.

Киностудия Paramount собрала новую команду сценаристов, которая постарается полностью перезапустить вселенную после выхода спин-оффа о Бамблби. Hasbro не собирается торопить создателей и предварительно запланировала выход первой части перезапуска франшизы на 2021 год. Интересно, что в ходе Hasbro Toy Fair 2018 компания показала трейлер шестого фильма только узкому кругу инвесторов, оставив фанатов без первых кадров картины.

Напомним, что в прошлом году Paramount сместила премьеру “Bumblebee: The Movie” с 8 июня на 21 декабря 2018 года. Режиссером картины выступил художник-мультипликатор Трэвис Найт (Travis Knight), ответственный за мультфильмы “Коралина в Стране Кошмаров”, “ПараНорман”, “Семейка монстров” и “Кубо. Легенда о самурае”. В актерском составе числятся такие персоны, как рестлер Джон Сина, Хейли Стейнфилд, Хорхе Лендеборгу мл., Памела Эдлон и другие.

