Появились первые оценки Ratchet & Clank: Rift Apart — средний балл на Metacritic составил 89 баллов

8 июня в сети появились первые обзоры приключенческого экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart от Insomniac Games. Продолжение Into the Nexus 2013 года приняли очень тепло и признали отличной демонстрацией возможностей PS5 — например, The Verge назвал новую игру Insomniac Games следующей Uncharted от мира Pixar.

На момент написания заметки средний рейтинг Ratchet & Clank: Rift Apart на Metacritic составляет 89 из 100 на основе 87 рецензий. На OpenCritic средняя оценка приключения — те же 89 баллов из 100 на основе 81 обзора, причем 98% критиков рекомендуют игру.

Оценки некоторых известных зарубежных изданий:

Все рецензенты как один похвалили безупречную техническую составляющую и графику. Отдельно некоторые отметили режим производительности с трассировкой лучей. Из минусов — незначительные баги и вылеты. Кроме того, некоторые посчитали сюжет чересчур простым.

Сюжетно Rift Apart продолжает Nexus 2013 года, но в то же время она самостоятельна и подойдет для новичков в серии и тех, кто знаком только с Ratchet & Clank (2016). Релиз Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня 2021 года эксклюзивно на PS5. В PS Store предлагаются два издания Ratchet & Clank: Rift Apar: стандартное издание обойдется в 2 299 гривен, а расширенное Deluxe — 2 599 гривен.