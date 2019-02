Praey for the Gods вышла в Steam в раннем доступе

Инди-студия No Matter Studios выпустила приключенческую игру Praey for the Gods в раннем доступе в Steam.

Действие игры разворачивается в заснеженном открытом мире, который населяют огромные существа — боги. Протагонистом выступает одинокая молодая девушка. Ей суждено сразить богов, в которых она верит, и раскрыть тайну вечной зимы, которая не покидает эти земли.

В плане геймплея игра напоминает Shadow of the Colossus. Игроку предстоит сражаться с гигантскими боссами, суть битв с которыми сводится к поиску их слабых мест. Дополнительно игроков ждут испытания на выживание: поиск еды, постройка убежищ, крафт оружия и экипировки.

Примечательно, что проект разработали на Unity всего трое человек.

Релиз полноценной версии Praey for the Gods запланирован «до конца года». Впоследствии игра будет портирована на PS4 и Xbox One.

Источник: DTF