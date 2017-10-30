Правила размещения политической рекламы в Facebook будут ужесточены

Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы. Об этом 27 октября на своей странице заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.

«Когда кто-то покупает политические объявления на телевидении или СМИ, оные по закону обязаны раскрывать, кто платил за рекламу. Теперь не меньший уровень прозрачности мы привнесем в Facebook, – написал Цукерберг. — Политические рекламодатели должны будут предоставлять больше сведений для их идентификации. Как только они это сделают, мы будем обозначать их рекламу как политическую, и они будут обязаны раскрыть, кем являются ее спонсоры»

По его словам, тестирование новой системы начнется во время следующих федеральных выборов в США, впоследствии ее планируют распространить «и на другие гонки». Кроме этого, администрация Facebook наймет тысячи новых сотрудников для модерирования и будет использовать машинное обучение для выявления политической рекламы.

Также в скором времени Facebook приступит к тестированию новой функции, которая позволит каждому посетителю увидеть, какую рекламу заказывает любой выбранный им аккаунт. При этом на странице заказчиков политической рекламы можно будет увидеть историю размещения роликов, узнать их цену и оценить аудиторию, на которую они были направлены.

«Мы также будем работать с другими IT-компаниями для обмена информацией об угрозах, которые мы обнаруживаем», — добавил Цукерберг.

По мнению основателя социальной сети, нововведения значительно осложнят жизнь «плохим людям».

When someone buys political ads on TV or other media, they're required by law to disclose who paid for them. Now we're… Опубліковано Mark Zuckerberg 27 жовтня 2017 р.

Источник: Марк Цукерберг