Представлен первый игровой трейлер постапокалиптической адвенчуры Mutant Year Zero: Road to Eden

Норвежская компания Funcom показала новый геймплейный ролик предстоящей тактической пошаговой приключенческой игры Mutant Year Zero: Road to Eden, основанной на IP классических настольных игр Mutant.

Проект принадлежит перу студии The Bearded Ladies Consulting, основатели которой в своё время успели поработать над небезызвестными HITMAN и PAYDAY.

Mutant Year Zero: Road to Eden создаётся на движке Unreal Engine и представляет собой тактическую приключенческую игру, сочетающую в себе пошаговые бои в стиле XCOM с мощным сюжетом, исследованием территорий, стелсом и стратегией.

По сюжету, на Земле произошла опустошительная ядерная война, полностью уничтожившая человеческую расу. Из ядерного пепла возродились мутанты, объединившие в себе черты погибших людей и животных. Главные герои повествования — Хенс Дакс, говорящий селезень с арбалетом, и Бормин, грозный вепрь с нездоровым запасом агрессии. В поисках затерянного рая среди развалин пост-человеческой Земли с её заброшенными городами, рушащимися шоссе и мутировавшими монстрами «за каждым углом», их проводником выступает Сельма, сохранившая человеческий облик, но при этом получившая защитную мутацию в виде каменной кожи. Также в процессе игры авторы обещают новые необычные изменения персонажей.

Выход Mutant Year Zero: Road to Eden запланирован на вторую половину 2018 года. Игра поступит в продажу на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Источник: The Bearded Ladies