Премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде перенесли с апреля на ноябрь из-за опасений по поводу коронавируса





Эпидемия коронавируса затронула не только технологические компании и автопроизводителей, но и Голливуд. В частности, продюсеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time to Die / «Не время умирать» объявили о переносе премьеры фильма с апреля на ноябрь 2020 года.

Пока это самый крупный голливудский проект, создатели которого не пожелали подвергать зрителей опасности заражения коронавирусом COVID-19 в переполненных кинозалах. Однако примеру MGM и Universal могут последовать и другие киностудии, оставив кинотеатры без работы, по крайней мере до спада количества зараженных. К примеру, на очереди премьера картины Mulan / «Мулан» (27 марта 2020 года) создатели которой планировали собрать значимую долю сборов в странах Азии, где в данный момент находится эпицентр эпидемии.

С другой стороны, продюсеры могли опасаться того, что зрители сами не захотят посещать кинотеатры из-за возможности заразиться коронавирусом, что отрицательно повлияет на киносборы проекта. Отметим, что бюджет No Time to Die / «Не время умирать» превысил $200 млн, также это последний фильм, в котором Джеймса Бонда будет играть Дэниел Крейг. Соответственно, студия явно рассчитывает на серьезные киносборы, а в ряде ключевых для международных сборов стран (Италия, Южная Корея, Китай, Япония и т.д.) уже введены различные ограничения на посещение массовых мероприятий.

Продюсеры фильма объявили, что прокат фильма No Time to Die / «Не время умирать» стартует 12 ноября в Великобритании и странах Европы, а также 25 ноября в США. Заинтересованные стороны рассчитывают, что к этому времени ситуация с COVID-19 разрешится тем или иным способом. Отметим, что это не первый перенос картины — первоначально она планировалась на октябрь 2019 года из-за проблем с заменой сценаристов и режиссера.

Источник: Variety