Премьеру хоррора Candyman / «Кэндимэн» от Джордана Пила перенесли на 27 августа 2021 года [новый трейлер]

Основанный на городской легенде фильм ужасов Candyman / «Кэндимэн» должен был выйти еще в прошлом году (сначала в июне, потом в сентябре), однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписание. Радует, что хоть и с задержкой, но Universal Pictures решили все же выпустить картину в кинотеатрах, а не отдавать стриминговым сервисам.

Сюжет фильма основан на рассказе Клайва Баркера «Запретное» о маньяке Кэндимэне. Якобы, если пять раз подряд произнести его имя перед зеркалом, то он расправится с вызвавшим его человеком с помощью огромного крюка. В 90-е годы прошлого века по этой истории было снято сразу три фильма, при этом новая картина станет современным переосмыслением истории и прямым сиквелом первой части.





Создателем фильма выступил Джордан Пил, снявший своеобразные, но весьма качественные хорроры Get Out / «Прочь» (кстати, Оскар-2018 за лучший сценарий) и Us / «Мы». Пил выступил в качестве соавтора сценария и продюсера фильма, а режиссерское кресло заняла еще одна восходящая звезда Ниа Дакоста, снявшая интересный триллер Little Woods (2018).

Главную роль в фильме Candyman / «Кэндимэн» исполнил Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы», «Хранители», «Матрица 4»), а мистического маньяка Кэндимэна сыграл Тони Тодд, воплотивший эту роль в оригинальной трилогии.

Новая дата премьеры — 27 августа 2021 года.

Источник: Polygon