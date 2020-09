«Призраки поместья Блай» — продолжение хоррор-антологии «Призраки дома на холме» выйдет на Netflix 9 октября 2020 года [трейлер]

Сериал The Haunting of Hill House / «Призраки дома на холме», вышедший в 2018 году на платформе Netflix порадовал любителей хорроров отличной актерской игрой и качественной литературной основой в виде одноименного романа американской писательницы Ширли Джексон. Для продолжения «призрачной» серии выбрали книгу «Поворот винта» Генри Джеймса (кстати, 1898 года выхода), однако суть произведения остается той же — загадки, призраки и ужасы.

По сюжету The Haunting of Bly Manor / «Призраки поместья Блай» юная американская няня занимается воспитанием сирот в огромном британском поместье, но в процессе сталкивается с ужасными загадками.

Главную роль исполнила Виктория Педретти, сыгравшая не только в оригинальном The Haunting of Hill House, но и в сериале You, а также последнем фильме Тарантино «Однажды в Голливуде». В остальных ролях снялись Генри Томас, Оливер Джексон-Коэн, Кейт Сигел, Т’Ниа Миллер, Рахул Коли, Бенджамин Эван Эйнсворт, Амели Смит и Амелия Ив.

Шоураннерами сериала стали Майк Флэнаган и Тревор Мейси, которые вместе работали над фильмами ужасов «Игра Джералда» и «Доктор Сон». В сезоне будет девять серий, все они выйдут на Netflix одновременно 9 октября 2020 года.

