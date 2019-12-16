Проблемы с серверами, неинтересный фрагмент и торжество Палпатина: показ эксклюзивной сцены из фильма Star Wars: The Rise of Skywalker в Fortnite [видео]

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Как вы наверняка знаете, на выходных в Fortnite прошел показ эксклюзивного фрагмента фильма «Star Wars: The Rise of Skywalker», при этом перед игроками развернули настоящий спектакль.

Начнем с того, что из-за наплыва желающих получить бесплатный TIE Whisper Glider сервера игры ушли в оффлайн, так что отдельным игрокам так и не удалось посетить показ.

Тем, кому повезло попасть в кинотеатр, смогли увидеть, как в Тысячелетний Сокол отбивается от наседающих истребителей Империи и в итоге приземляется на специальную платформу. Из корабля вышел виртуальный Джей Джей Абрамс, который пообщался с фанатами, рассказав немного о грядущей премьере.

Показанный фрагмент оказался действительно эксклюзивным (раньше его не демонстрировали), однако не очень впечатляющим. Если коротко, то Рей, Финн и По приземляются внутри Имперского крейсера и отбиваются от штурмовиков с помощью оружия и Силы.

Впрочем, самое интересное произошло после завершения трейлера. На Тысячелетний Сокол вновь напали истребители, после чего раздался характерный голос Палпатина, который произнес следующую тираду (на 11:40):

«В конце концов работа нескольких поколений завершена. Огромная ошибка исправлена. День победы близок как никогда. День мести. День Ситхов!»

После этого флот Империи покинул локацию, вновь наступил день, а игрокам дали опробовать световые мечи.

Напомним, что премьера завершающей части третьей трилогии под названием Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится в ближайший четверг, 19 декабря 2019 года.

Источник: The Verge