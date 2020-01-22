Противопожарные капитошки позволят авиации тушить пожары по ночам





Израильская компания Elbit Systems отчиталась о проведении в конце 2019 года демонстрационного испытания нового средства пожаротушения, с помощью которого самолеты смогут гасить огонь на земле с большей высоты и в ночных условиях. Как пишет Flightglobal, в основе испытанной разработки лежат бомбочки-капитошки — тонкостенные пакетики, заполненные водой, пеной или антипиреном, лопающиеся при падении на землю с высоты.

Отметим, что сегодня для тушения пожаров с воздуха используются модифицированные вертолеты и самолеты, оснащенные емкостями для воды. Такая авиационная техника используется для сброса воды на пламя. При этом сброс должен производиться с высоты, обычно не превышающей 30-40 метров. При сбросе с большей высоты на масштабный очаг часть воды испарится в горячем воздухе, не достигнув цели.

Из-за необходимости сбрасывать воду на огонь с небольшой высоты пожаротушение с помощью авиации в ночное время запрещено: дело в том, что в условиях темноты и задымленности летчики могут не заметить какой-либо высокий объект и столкнуться с ним. При этом использование приборов ночного видения не всегда эффективно, поскольку пожар на земле может давать засветку приборов.

Исправить ситуацию, позволив пожарной авиации работать в том числе по ночам, что, как ожидается, существенно повысит эффективность борьбы с пожарами, взялась компания Elbit Systems. Инженеры предприятия разработали выполненные из биоразлагаемого полимера капитошки, заполняемые жидкими средствами пожаротушения. Эти бомбочки, масса каждой из которых составляет 140 граммов, не дают веществу испаряться во время падения к очагу возгорания с большой высоты, а также препятствуют его чрезмерно широкому распылению.

Поскольку использование капитошек подразумевает одномоментный сброс огромного количества пеллетов, израильские специалисты создали также автоматический станок, помещающийся в стандартный 20-футовый грузовой контейнер; способный производить капитошки по требованию в объеме до 10 тонн в час.

Демонстрационные испытания нового метода пожаротушения проводились с помощью двух пожарных самолетов AT-802F. Они сбросили в общей сложности 1,6 тонны пластиковых емкостей с водой и успешно потушили горящее поле. Испытания показали, что при использовании капитошек высоту сброса можно увеличить до 150 метров. Дальнейшие испытания должны подтвердить эффективность разработки при сбросе бомбочек на высоте до 600 метров.

Стоит отметить, что помимо самих капитошек, новый метод пожаротушения состоит также из специального агрегата, включающего систему сброса. Он выполнен в нескольких вариациях, позволяющих закреплять его на практически любом пожарном самолете или вертолете.

Еще одной составляющей решения является закрепляющийся на приборной панели воздушных судов планшет, на котором запущен алгоритм, способный на основе данных о высоте, скорости полета летательного аппарата, его местоположения, а также скорости ветра и массы противопожарных бомбочек относительно точно высчитывать будущую траекторию полета последних. По утверждению израильских инженеров, данный алгоритм позволяет пилотам начинать сбрасывать противопожарные пеллеты в аккурат над горящей зоной. Благодаря этому достигается более высокая эффективность системы (основная масса капитошек оказывается именно там, где требуется) и существенно экономятся средства пожаротушения (авиация начинает и заканчивает сброс четко в очаге возгорания, не тратя средства пожаротушения впустую на не затронутые огнем соседние зоны).

Напоследок отметим, что, как заверяют в Elbit Systems, во время первичных испытаний система была протестирована также на предмет опасности для людей, которые оказались в зоне сброса: тесты показали, что капитошки не причинили добровольцам абсолютно никакого вреда, а потому их признали безопасными для использования вместе с пожарными командами, работающими на земле.

Источник: N+1