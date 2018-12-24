Прототип так и не увидевшего свет кнопочного телефона на Windows Phone попал в руки журналистов

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Изданию Windows Central удалось заполучить прототип отмененного кнопочного телефона RM-1182, управляемого фирменной операционной системой Windows Phone.

Как сообщается, телефон разрабатывался в течение всего 2015 года. Его оболочка таит в себе все стандартные для смартфонов на Windows 10 Mobile «фичи», начиная от живых плиток (живых, правда, отчасти — они не воспроизводят анимации, но показывают количество пропущенных уведомлений) и заканчивая интеграцией с учетной записью Microsoft, которая позволяет синхронизировать данные вашей учетной записи, включая контакты и электронную почту.

Главное меню телефона выглядит очень похоже на экран «Пуск» Windows 10 Mobile, с сеткой плиток, которые можно перетаскивать и изменять по своему вкусу, например, выбрать иную фоновую палитру. Набор встроенных приложений также выглядит очень похожим на Windows Phone и включает не только стандартные «Звонок», «СМС», «Будильник», «Камера» и браузер, но и Outlook Mail, GroupMe и OneNote. Даже системные звуки — и те идентичны.

Во всем остальном — это небольшой телефон с 2,5-дюймовым дисплеем, пластиковым корпусом, камерой на 1,92 Мп сзади и аккумулятором на 1200 мАч.

«Проект RM-1182 был отменен вскоре после того, как Microsoft пересмотрела свои планы касательно мобильного направления и списала большую часть активов Nokia», — отметили журналисты.

Источник: Windows Central