Razer отказался сотрудничать со стримершой, которая назвала мужчин «мусором»





Два года назад бразильская стримерша Gabi в порыве ярости назвала мужчин мусором. Ситуация получила огласку только сейчас, а Razer, которая сотрудничала с девушкой, отказалась от партнерства.

Как объясняет сама Gabi, в тот день она получила очень много оскорблений и сообщений с пошлым подтекстом под своими фотографиями от мужчин, и в один момент ее терпение лопнуло.

«Всегда найдется гребаный мужчина, который будет говорить всякую чушь и сексуализировать женщин, даже когда женщина шутит, верно? Вот почему мужчины — мусор», — заявила тогда стримерша в ответ на комментарий «Ты всегда можешь поскакать на мне» к ее фотографии верхом на механическом быке.

«Нет, я буду [обобщать]. Мужчины всегда говорят: «Эй, не надо обобщать, не все мужчины такие», — и при первой же возможности ведут себя как придурки по отношению к девушкам. Мужчины, которые не являются МУСОРОМ — исключение, а не большинство. Нам нужно обобщать, чтобы эти су***ы дети проснулись», — добавила она, когда один из ее зрителей попросил не обобщать.

В то же время, сегодня стримерша признает, что повела себя неправильно и «токсично», и обещает, что больше такое никогда не повторится. Также она заявила о том, что из-за ситуации, вдруг получившей огласку, она и ее семья начали получать угрозы смерти.

Бразильский аккаунт Razer, в свою очередь, сообщил, что стримерша никогда не представляла компанию, а лишь рекламировала ее продукцию. Вместе с тем, ее поведение стало поводом для того, чтобы пользователи начали ассоциировать ненависть с продукцией Razer.

«Компания Razer никоим образом не намерена способствовать дискриминации кого бы то ни было, в данном случае — мужчин», — отметили представители производителя продукции для геймеров.

Источник: DTF