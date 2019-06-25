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Razer отказался сотрудничать со стримершой, которая назвала мужчин «мусором»

Razer отказался сотрудничать со стримершой, которая назвала мужчин «мусором»

Razer отказался сотрудничать со стримершой, которая назвала мужчин «мусором»


Два года назад бразильская стримерша Gabi в порыве ярости назвала мужчин мусором. Ситуация получила огласку только сейчас, а Razer, которая сотрудничала с девушкой, отказалась от партнерства.

Как объясняет сама Gabi, в тот день она получила очень много оскорблений и сообщений с пошлым подтекстом под своими фотографиями от мужчин, и в один момент ее терпение лопнуло.

«Всегда найдется гребаный мужчина, который будет говорить всякую чушь и сексуализировать женщин, даже когда женщина шутит, верно? Вот почему мужчины — мусор», — заявила тогда стримерша в ответ на комментарий «Ты всегда можешь поскакать на мне» к ее фотографии верхом на механическом быке.

«Нет, я буду [обобщать]. Мужчины всегда говорят: «Эй, не надо обобщать, не все мужчины такие», — и при первой же возможности ведут себя как придурки по отношению к девушкам. Мужчины, которые не являются МУСОРОМ — исключение, а не большинство. Нам нужно обобщать, чтобы эти су***ы дети проснулись», — добавила она, когда один из ее зрителей попросил не обобщать.

В то же время, сегодня стримерша признает, что повела себя неправильно и «токсично», и обещает, что больше такое никогда не повторится. Также она заявила о том, что из-за ситуации, вдруг получившей огласку, она и ее семья начали получать угрозы смерти.

Бразильский аккаунт Razer, в свою очередь, сообщил, что стримерша никогда не представляла компанию, а лишь рекламировала ее продукцию. Вместе с тем, ее поведение стало поводом для того, чтобы пользователи начали ассоциировать ненависть с продукцией Razer.

«Компания Razer никоим образом не намерена способствовать дискриминации кого бы то ни было, в данном случае — мужчин», — отметили представители производителя продукции для геймеров.

Источник: DTF

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