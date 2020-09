Razer выпустила игровой контроллер Kishi для iPhone, он на $20 дороже Android-версии

После обычной и Xbox-версии игрового контроллера Kishi для Android-смартфонов компания Razer выпустила аналогичный аксессуар для смартфонов Apple iPhone. По уверениям создателей, благодаря Razer Kishi пользователи Apple Arcade смогут выйти на новый уровень гейминга.

Мобильный аксессуар располагает кликабельными аналоговыми стиками для больших пальцев, 8-позиционным D-pad и рядом командных и многофункциональных кнопок. Версия Razer Kishi для iPhone оснащается портом Lightning, при этом поддержка функции зарядки Pass-through позволит не прерывать игровую сессию, так как iPhone можно заряжать, подключив зарядный кабель непосредственно к контроллеру.

Аксессуар прошел сертификацию MFi (сделано для iPhone) и полностью совместим с игровым подписочным сервисом Apple Arcade. Интересно, что контроллер стал первым продуктом Razer, который официально доступен в фирменном интернет-магазине Apple.

Игровой контроллер Razer Kishi поддерживает следующие модели смартфонов Apple: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Стоимость Razer Kishi для iPhone составляет $99,99 в США и €109,99 в Европе, тогда как версию для Android-смартфонов оценили в $79,99 (справедливости ради отметим, что Android/Xbox-версия также стоит $99,99).

Источник: Engadget, Razer