Разработан чрезвычайно энергоэффективный Wi-Fi-передатчик для устройств интернета вещей





Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали Wi-Fi-передатчик для устройств интернета вещей, который по размеру уступает даже рисовому зернышку, но при этом может похвастаться удивительной энергоэффективностью: будучи способным передавать данные на расстояние до 21 метра со скоростью 2 Мбит/с, чего достаточно даже для видео относительно приличного качества, он потребляет всего 28 микроватт энергии — для сравнения, «прожорливость» существующих на сегодняшний день аналогичных решений примерно в 5000 раз выше.

В основе изобретения лежит технология обратного рассеяния. Грубо говоря, передатчик не генерирует собственный сигнал, а вносит изменения во входящие Wi-Fi-радиоволны, «записывая» в них свои данные, и отправляет их обратно отправителю. Такой подход требует в разы меньше энергии, указывают авторы.

Разработчики отмечают, что новый передатчик позволит существенно увеличить время работы на одном заряде различных работающих по Wi-Fi аккумуляторных датчиков и IoT-устройств, включая, к примеру, портативные видеокамеры, умные голосовые колонки и датчики дыма. По их мнению, это весьма актуально в наши дни, когда пользователи начинают все чаще прибегать к использованию не требующих подключения к электросети IoT-решений, чтобы не заморачиваться с прокладыванием дополнительных проводов или постоянным наличием свободной розетки, и регулярно менять батарейки у растущего числа датчиков или заряжать их уже становится накладно. Кроме того, уменьшенное энергопотребление в ряде случаев позволит производителям датчиков сделать свои устройства еще компактнее, перейдя на использование менее емких батарей.

Помимо этого, исследователи видят потенциальное применение нового Wi-Fi-чипа в не требующем особо широкой пропускной способности коммерческом оборудовании по типу подключенных к интернету вендинговых автоматов, владельцы которых в результате смогут экономить на счетах за электричество, в носимых устройствах, которые также передают совсем немного данных — но зато нередко страдают от необходимости частой подзарядки, и даже в некоторых моделях смартфонов — в которых энергоэффективность стоит во главе угла.