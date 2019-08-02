Разработан тест Тьюринга для человекоподобных роботов. Предполагается, что он позволит инженерам эффективнее бороться с феноменом «зловещей долины»





В 1950 году знаменитый британский ученый Алан Тьюринг предложил тест, позволяющий оценить наличие у машины подобия интеллекта: если в беседе с ней человек принимает компьютер за другого человека — тест пройден. Эта методика до сих пор пользуется популярностью у специалистов по ИИ, однако некоторые из них уверены, что она нуждается в доработке.

Проблема в том, что тест Тьюринга предназначен для искусственного мозга, а не для полноценного искусственного человека, отмечает Conversation. В XXI веке, когда появляются все более реалистичные андроиды, возникла необходимость в методике, которая позволит отличить человекоподобного робота от человека.

С этой целью ученые из Стаффордширского Университета (Великобритания) создали «мультимодальный тест Тьюринга», который одновременно оценивает внешний вид, движения, голос и интеллект андроида и позволяет понять, насколько хорошо ИИ интегрирован в человекоподобное тело.

Методика состоит из четырех этапов, каждый из которых сложнее предыдущего. Во-первых, андроид должен выглядеть реалистично в неподвижном положении; во-вторых, двигаться естественно; в-третьих, в совершенстве имитировать речь. Наконец, на четвертом этапе оценивается искусственный интеллект робота и его способность «имитировать эмоции людей». Если андроид проходит все четыре этапа, то его можно начинать рассматривать как действительно человекоподобное существо.

Одна из главных проблем при разработке андроидов — так называемый эффект «зловещей долины». Предполагается, что мультимодальный тест Тьюринга будет подсказывать инженерам, какие конкретно части робота выдают в андроиде машину. Кроме того, при помощи теста ученые смогут эффективнее отсеивать попытки преждевременно приписать прототипам андроидов будущего, таким как София, человечность.

Источник: hightech.plus