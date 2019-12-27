Разработанная норвежским стартапом Ntention «умная перчатка» позволит покорителям Луны и Марса эффективно управлять дронами и другими роботизированными механизмами, не снимая скафандра





Будущим покорителям Марса, Луны и других небесных тел наверняка понадобятся беспилотники. Однако в скафандрах управлять дронами привычными для жителей Земли способами будет сложно: громоздкие герметичные костюмы очень жесткие, мелкие движения пальцами в них затруднены, из-за чего будущие участники космических экспедиций вряд ли смогут эффективно пользоваться современными интерфейсами управления, такими как пульты, требующие быстро и точно нажимать нужные кнопки или менять положение стиков, в полевых условиях.

Решить эту проблему взялись инженеры стартапа Ntention, основанного выходцами из Норвежского университета естественных и технических наук, и специалисты NASA, разработавшие в результате «умную» перчатку Astronaut Smart Glove, интегрируемую в космический скафандр производства компании Collins Aerospace.

По утверждению авторов, встроенные в устройство сенсоры реагируют на малейшие движения рук и пальцев, а бортовое ПО распознает в них определенные жесты и преобразовывает их в те или иные команды, которые по беспроводной связи затем передаются дрону. Степень отзывчивости летательного аппарата на движения конечности пользователя при этом регулируется и быстро настраивается самим астронавтом под свои нужды. Картинка с камеры подконтрольного беспилотника, а также дополнительная информация о его движении выводятся на специальные AR-очки, надеваемые на владельца скафандра.

«Интеллектуальную» перчатку уже опробовали на практике: прототип ASG был испытан летом 2019 года на полевой исследовательской станции проекта NASA Haughton–Mars, занимающегося разработкой будущих миссий человечества на Марс. Отметим, что база проекта расположена около ударного кратера Хофтон на необитаемом острове Девон в канадской Арктике, который благодаря суровым температурным условиям и пустынной местности представляет собой одно из самых похожих на Красную планету мест на Земле. Прототипы космической техники испытываются здесь более 20 лет.

Как сообщают представители NASA, летные испытания показали, что «умная» перчатка и сопутствующая AR-гарнитура действительно позволяют условному астронавту в скафандре легко и точно управлять беспилотными летательными аппаратами (в исследовании использовалось несколько дронов, представленных на рынке). По итогам тесты были признаны полностью успешными.

«Когда я впервые увидел «умную» перчатку Ntention в действии, то сразу подумал о третьем законе Артура Кларка: «Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии», – вспоминает Паскаль Ли, директор проекта Haughton–Mars.

«Философия Ntention заключается в разработке решений, делающих взаимодействие человека с машиной интуитивно понятным и беспроблемным, – указывает, в свою очередь, Мойна Тамули, главный операционный директор и один из соучредителей стартапа. – Мы рады видеть, что наша технология нашла потенциальное приложение в освоении космоса».

В дальнейшем инженеры собираются адаптировать «умную» перчатку для управления прототипами роверов, предназначенных для перемещения по поверхностям Марса и Луны, и различными роботизированными манипуляторами. По мнению Ли, если ASG будет признана годной по итогам и последующих испытаний, решение существенно упростит жизнь участникам будущих космических экспедиций, позволив астронавтам с легкостью контролировать разного рода механизмы, эффективно и продуктивно выполняя исследовательские и другие работы на поверхностях тех или иных небесных тел.

Примечательно, что технология Ntention вполне применима и в земных условиях. Так, на видео выше показан процесс управления дроном при помощи обычной перчатки стартапа. При этом, помимо беспилотников, норвежские инженеры предлагают использовать разработанное ими решение для управления также различными индустриальными роботами, в том числе — строительными манипуляторами, виртуальными конечностями в VR (см. видео ниже) и даже воспроизведением музыки.

Напоследок напомним, что первый беспилотный летательный аппарат отправится на Марс уже в 2020 году.

Источник: TechCult