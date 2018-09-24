Разработчики Devil May Cry 5 добавят в игру микротранзакции

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В игре Devil May Cry 5 будет реализована возможность покупать красные сферы, использующиеся для прокачки главного героя, за реальные деньги. Эту информацию подтвердил геймдиректор игры Хидеаки Ицуно.

Он объяснил, что таким образом разработчики просто предоставляют игрокам выбор, чтобы они, потратив деньги, могли не проводить лишнее время за сбором внутриигровой валюты.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в играх серии DMC появляются внутриигровые покупки. В переиздании Devil May Cry 4 Special Edition пользователи также могли приобрести красные и синие сферы за реальные деньги.

Однако в четвертую часть микротранзакции добавили после релиза — то есть изначально игра была рассчитана на прохождение без покупки дополнительной валюты. В DMC 5 внутриигровые покупки будут уже на старте, поэтому сложно оценить, скажется ли эта функция на балансе игры.

Devil May Cry 5 выйдет 8 марта 2019 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. На днях Capcom огласила ее официальные системные требования (информация о процессорах и видеокартах от AMD отсутствует):

Минимальные системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 7;

процессор: Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц);

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: GeForce GTX 760;

версия DirectX: 11;

свободное место на жестком диске: 35 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 7;

процессор: Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц);

оперативная память: 8 ГБ;

видеокарта: GeForce GTX 960;

версия DirectX: 11;

свободное место на жестком диске: 35 ГБ.

Источник: DTF