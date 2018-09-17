Разработчики PUBG Mobile выложили обновление с новой картой Sanhok в честь достижения отметки в 20 млн игроков ежедневно

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Игра PUBG Mobile, мобильная версия одной из самых популярных игр жанра «Королевская битва», смогла добиться результата в 20 млн активных игроков ежедневно всего за 6 месяцев с момента запуска, и это без учета Кореи, Японии и Китая. Чтобы отпраздновать данное событие, разработчики выложили крупное обновление с новым оружием (Flare Gun, QBZ), средствами передвижения (Muscle Car, Bulletproof UAZ), но самое главное — новой для мобильной версии игры картой Sanhok.

Полный список нововведение в обновлении PUBG Mobile 0.8.0 доступен по следующей ссылке. В честь достижения важной для проекта вехи разработчики также выпустили небольшой видеоролик, в котором перечисляют основные достижения игры, включая 864,425 млн матчей и игроков из более 200 стран.

В обновлении появились новые возможности системы античитинга, включая кнопки жалоб на читеров, которые позволят пожаловаться на нечестных оппонентов, наблюдая за их действиями в режиме Spectator Mode.

Источник: Engadget, PUBG