Разработчики Titanfall представили бесплатную командную «королевскую битву» Apex Legends. Она уже доступна для загрузки на ПК, PS4 и Xbox One [трейлер, геймплей]

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Компании Electronic Arts и Respawn Entertainment представили Apex Legends — бесплатный шутер в жанре «Королевская битва», действие которого происходит во вселенной Titanfall. Шутер предлагает героев восьми классов, тактический командный геймплей, новые механики и уже доступен для загрузки на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

У игроков Apex Legends на выбор будет восемь «Легенд» — героев с уникальными способностями и стилями игры. К примеру, среди них есть Бладхаунд — охотник, который может отслеживать недавнюю активность врагов на карте. Или Лайфлайн — медик, способный закрывать напарников щитом и спасать их. Ключ к успеху — сбалансированные составы и продуманное командное взаимодействие. На пока единственную карту выпускают 20 команд по 3 игрока в каждой, игровая зона постепенно сужается.

«Наша цель в Apex Legends — сделать так, чтобы вы приходили к началу матча с продуманным планом, а уходили с уникальной историей. Мы создаем игру, которая не только подарит игрокам множество запоминающихся моментов на запуске, но и будет развиваться в течение долгого времени» — рассказал Дрю МакКой, ведущий продюсер Apex Legends.

В Apex Legends еще до начала матча команды смогут выбрать, в какой точке карты они хотят высадиться. Также можно воспользоваться Точками возрождения – специальными одноразовыми локациями, где игроки смогут воскресить погибшего напарника.

Коммуникация внутри команды должна улучшиться благодаря системе «пинг» – нажатием одной кнопки союзники могут сообщать друг другу о нахождении лута или противников. Интеллектуальная система инвентаря при подборе автоматически прикрепит снаряжение на соответствующие и подходящие ему типы оружия.

Старт первого сезона Apex Legends запланирован на март текущего года, он даст игрокам возможность приобрести Боевой Пропуск, чтобы получить доступ к эксклюзивным косметическим предметам, которые зарабатываются через игру. Apex Legends будет использовать сезонную модель – каждый тематический сезон будет привносить в игру новый контент в виде оружия, Легенд, обликов и т.д.

Источник: Electronic Arts