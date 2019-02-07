Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом 23 млн экземпляров, на PlayStation 4 сейчас действует 33% скидка на все версии игры

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Во время оглашения финансовых результатов за истекший период издатель Take-Two Interactive сообщил, что с момента выпуска игра

Red Dead Redemption 2 продалась тиражом 23 млн экземпляров.

Сам по себе результат весьма хорош, однако динамика продаж радует значительно меньше. Дело в том, что за первые 12 дней с начала продаж разработчики поставили на рынок 17 млн экземпляров игры для консолей PlayStation 4 и Xbox One. При этом уже за первые 8 дней было продано больше, чем за все 8 лет существования оригинальной Red Dead Redemption.

Таким образом получается, что следующие 6 млн продаж игра Red Dead Redemption 2 набирала практически три месяца. Скорее всего в последнее время продажи игры замедлились особенно существенно, так как праздники давно кончились, настоящие фанаты уже приобрели свою копию, а остальные ожидают появления значительных скидок.

Кстати, обладатели PlayStation 4 их уже дождались — стоимость игры для них снизилась на 32-34%, начальная версия теперь стоит 1349 грн вместо 1999 грн, Special Edition — 1649 грн вместо 2499 грн и Ultimate Edition — 1899 грн вместо 2899 грн.

Источник: Polygon, PS Store