Ремастер провалившейся в продажах The Wonderful 101 от Platinum Games увидит свет в конце весны этого года





Студия Platinum Games назвала даты релиза ремастера The Wonderful 101 для разных регионов. В США игру начнут продавать 19 мая 2020 года, в Европе — 22 мая, а в Японии она выйдет 11 июня.

В Европе стоимость ремастера составит €45, в США — $40. На PS4 и Nintendo Switch игра поступит в продажу как в цифровом виде, так и на физических носителях, а на PC будет распространяться через Steam. На Xbox One переиздание не выйдет.

Озвучка ремастера будет представлена на английском и японском языках, а субтитры — на английском, японском, французском, итальянском, немецком и испанском.

Отметим, что The Wonderful 101 изначально вышла в 2013 году эксклюзивно для Wii U и провалилась в продажах. Вместе с тем, разработчики убеждены, что дело не в качестве игры, а в том, что им не удалось привлечь внимание игрового сообщества. Чтобы дать проекту второй шанс, в начале февраля этого года Platinum Games запустила кампанию на Kickstarter по сбору средств на создание ремастера. На данный момент до конца кампании остается примерно неделя, и собранная сумма уже превышает $1,75 млн при первоначальной «планке» в $500 тыс., что означает, что переиздание The Wonderful 101 точно увидит свет.

Напоследок укажем, что, по утверждению разработчиков, The Wonderful 101: Remastered предложит не только обновленную графику и повышенную частоту кадров, но и переработанное управление, «позволяющее с комфортом играть на любой платформе», а также некоторый дополнительный контент, включая ремикс саундтрека.

Источник: DTF