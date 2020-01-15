Ремейк Resident Evil 3 обзавелся новым трейлером





Компания Capcom представила новый трейлер Resident Evil 3 Remake.

Видео в большей степени посвящено знаменитому монстру Немезису, который пугал и мешал героям продвигаться вперед в дискомфортных локациях оригинальной игры. В ремейке опасный гигант выглядит еще более устрашающим. При этом известно, что Немезис будет улучшен не только визуально — вдобавок он получит усовершенствованную версию ИИ на основе алгоритмов, которые ответственны за поведение Тирана из ремейка RE2.

Также в ролике мелькают зомби, мутант по кличке Охотник и персонажи-люди, в том числе члены U.B.C.S.

Релиз Resident Evil 3 Remake на PC, PS4 и Xbox One состоится 3 апреля. Игра получит не только новый внешний вид, но и несколько обновленную историю, включая переработанные характеры персонажей. Кроме того, в состав ремейка войдет сетевой кооперативный спин-офф Resident Evil: Resistance, в плане геймплея напоминающий Left4Dead: четверым выжившим героям под контролем четырех игроков предстоит, сражаясь с монстрами, продвигаться к выходу на карте, в то время как пятый игрок контролирует появление монстров, управляет боссами, расставляет ловушки и создает иные неприятности.