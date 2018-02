Ремейк фантастического сериала Lost in Space / “Затерянные в космосе” выйдет 13 апреля 2018 года на Netflix [тизер]

Сервис Netflix объявил о скором выходе фантастического сериала Lost in Space / “Затерянные в космосе”, который является ремейком одноименного сериала, выходившего на американском телевидении в середине 1960 годов. Сериал рассказывает о семье Робинсонов, которые отправляются с истощенной Земли будущего на новую планету для основания колонии, но терпят бедствие, сбиваются с курса и собственно теряются в космосе.

Lost in Space – сериал 1965 года и фильм 1998 года

Оригинальный сериал выходил на протяжении трех сезонов с 1965 по 1967 год, затем в 1998 вышел полнометражный фильм с тем же сюжетом. Несмотря на неплохой актерский состав, включающий Гэри Олдмена, Мими Роджерс, Мэтта Леблана и других, картина оказалась не самой удачной (Metascore – 42, IMDb – 5,1).

Съемками занималась студия Legendary Television, авторами сценария Lost in Space от Netflix стали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс, известные по проектам Dracula Untold / “Дракула”, The Last Witch Hunter / “Последний охотник на ведьм” и Gods of Egypt / “Боги Египта”. В главных ролях снялись не самые известные актеры Тоби Стивенс, Молли Паркер, Игнасио Серричи и другие.

Первый сезон состоит из 10 серий, все они будут доступны на Netflix с 13 апреля 2018 года. После короткого тизера с анонсом даты, сервис выложит на всеобщее обозрение первый полноценный трейлер.

Источник: Netflix