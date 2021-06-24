Ричард Хаммонд запускает новое автошоу для сервиса Discovery+, в котором он с помощниками будет восстанавливать классические автомобили

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Как вы помните, Джереми Кларксон недавно снялся в новом ТВ-шоу «Ферма Кларксона», а Джеймс Мэй активно проводит сравнительные тесты несравнимых средств передвижения. Последний участник известной троицы британских автожурналистов Ричард Хаммонд решил не отставать от своих коллег и анонсировал собственное автошоу с рабочим названием «Richard Hammond’s Workshop».

Как понятно из названия и короткого тизер-трейлера, ведущий и его помощники будут заниматься восстановлением классических автомобилей, пребывающих в плачевном состоянии. На подобную идею Хаммонда натолкнуло восстановление его собственного ретро-кара Jaguar XK150.

Согласно данным источников, первые серии автошоу должны выйти в стриминговогом сервисе Discovery+ уже до конца текущего года. Выбор платформы неслучаен, так как Ричард Хаммонд уже сотрудничал с данной компанией в качестве ведущего шоу «Richard Hammond’s Big».

Не можем не отметить, что популярный британский проект по восстановлению классических автомобилей уже существует, он называется «Car SOS», а ведут его на канале National Geographic Тим Шоу и Фазз Тауншенд.

Источник: Motor1