RoadBotics использует нейросети для мониторинга состояния городских дорог

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Стартап RoadBotics мониторит состояние дорог, используя машинное обучение и алгоритмы распознавания изображений. Это позволяет следить за состоянием дорожного полотна практически безостановочно.

Как объясняют инженеры, в настоящее время обслуживание дорог обходится местным властям в копеечку. Помимо того, что погодные условия и вибрации от движения автомобилей естественным образом разрушают асфальт, соли, топливо и вода, проникая в образовавшиеся трещины, со временем приводят к еще более серьезным повреждениям, которые сложнее, дольше и дороже ремонтировать.

«Если ремонт сделать за 5 или даже за 10 лет до того, как повреждение станет очень серьезным, срок службы дороги значительно увеличится», — подчеркивает Бенджамин Шмидт, технический директор RoadBotics.

Чтобы оценить состояние трассы, RoadBotics отправляет по ней машину с закрепленным на лобовом стекле смартфоном, который снимает на видео состояние полотна, фиксирует местоположение и отправляет эти данные в облако, где алгоритмы попиксельно анализируют каждый отснятый кадр. Инженеры утверждают, что нейросети способны распознавать не только глубокие выбоины, но и небольшие трещины, неровности и впадины.

Результаты анализа отображаются в виде подробной виртуальной карты, на которой разными цветами отмечены участки дороги длиною 3 метра. Зеленый цвет означает нормальное состояние дорожного покрытия, красный — критическое. На основе данной информации чиновники впоследствии могут принять взвешенное решение о необходимости технического обслуживания тех или иных участков дорог и выделении средств на их ремонт.

Как сообщается, с момента основания в декабре 2016 года стартап провел оценку дорожного покрытия для 90 городов, поселков и округов по всей территории США.

«Решение Roadbotics экономит местным властям драгоценные время и деньги. Так, на то, чтобы оценить состояние всех 1100 км дорожного полотна в городе, у властей Саванны, штат Джорджия, ранее уходило три года. Стоила же эта процедура внушительные $130000, при этом результаты были ненадежными и разрозненными (каждый водитель, принимавший участие в исследовании, по-своему оценивал состояние дороги). RoadBotics предоставили городу объективный рейтинг дорожного покрытия всего за три месяца и за треть стоимости», — пишет IEEE Spectrum.

Напоследок отметим, что в дальнейшем RoadBotics намерена использовать свои наработки для оценки состояния и других городских активов, в частности, линий электропередачи, рекламных баннеров, зеленых зон и дорожного освещения.

Источник: NeuroHive