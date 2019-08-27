Робомобили Waymo отказываются ездить в плохую погоду. Но это не баг, а фича





Опасные дорожные условия, влияющие на эффективность вождения, — одна из главных причин аварий на дорогах. По оценкам Министерства транспорта США, ежегодно из-за плохой погоды в стране случается 21% ДТП.

По этой причине компания Waymo в своих робомобилях уделяет особое внимание важнейшему для безопасности транспорта фактору — видимости. Аппаратно-программный комплекс Waymo Driver позволяет алгоритмам эффективно оценивать обстановку с помощью радаров и лидаров даже тогда, когда обычные камеры не справляются, пишет VentureBeat со ссылкой на блог производителя робомобилей.

Вместе с тем, в компании признают, что в некоторых погодных условиях — например, во время снежного бурана — выезжать на дорогу не следует ни человеку, ни автопилоту. А потому американские инженеры разработали систему распознания погодных условий, которые делают управление автомобилем крайне непредсказуемым и опасным. Если ИИ решает, что робомобилю не справиться с изменившейся погодой, то машина останавливается в безопасном месте и пережидает непогоду.

Напоследок отметим, что Waymo стремится испытать свои автомобили буквально во всех возможных погодных условиях. Транспортные средства компании уже побывали и в солнечной Аризоне, где нередки пылевые бури, и в снежном Нови (Мичиган), и в дождливом Майами (Флорида), и в туманном Сан-Франциско (Калифорния).

Источник: hightech.plus