«Роскосмос» не знает, почему ломаются его спутники

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«Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов. Об этом заявил представитель российской госкорпорации Юрий Макаров.

«Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», — сказал специалист.

По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства.

«В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», — отметил Макаров.

Источник: «Лента»