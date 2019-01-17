«Роскосмос» не знает, почему ломаются его спутники
«Роскосмос» часто не имеет точных данных о причинах выхода из строя собственных космических аппаратов. Об этом заявил представитель российской госкорпорации Юрий Макаров.
«Когда у нас выходят из строя спутники, мы зачастую не знаем причин этого. Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем», — сказал специалист.
По его словам, для получения точных сведений о причинах выхода из строя космической техники необходима система мониторинга космического пространства.
«В настоящее время такой мощной системой мониторинга обладают только США», — отметил Макаров.
Источник: «Лента»
- Напомним, ранее Россия потеряла контроль над орбитальным радиотелескопом «Спектр-Р».