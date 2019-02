Rotten Tomatoes изменил отображение рейтинга «ожидания фильмов» после того, как пользователи ополчились против Captain Marvel

Известный сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes изменил систему отображения пользовательского рейтинга фильмов. Говоря конкретнее, создатели сайта скорректировали показатель «ожидания фильма» (параметр Want To See), а также отключили комментарии на страницах тех картин, которые еще не вышли.

Теперь графа Want To See просто показывает количество пользователей, проголосовавших за то, что они хотят посмотреть картину, никаких процентных значений больше нет. Свое решение убрать процентный показатель «Хочу посмотреть» администрация объяснила тем, что его часто путают с процентным показателем «Оценки зрителей». Вот только Rotten Tomatoes внезапно решил поменять отображение рейтинга картин вскоре после того, как пользователи массово занизили рейтинг будущего блокбастера Captain Marvel / «Капитан Марвел». Аналогичная ситуация произошла с девятым эпизодом Star Wars / «Звёздных войн», который выходит только в декабре. У картины нет ни одного официального постера и трейлеров.

В случае с Captain Marvel негативную реакцию пользователей вызвали неоднозначные высказывания исполнительницы главной роли Бри Ларсон. В беседе с изданием Marie Claire актриса заявила, что желает меньше общаться с белыми мужчинами-журналистами и хочет сделать свои интервью более инклюзивными.

В Украине Captain Marvel выйдет 7 марта 2019 года.

Источник: DTF