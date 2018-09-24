Ровер Curiosity приостановил работу из-за проблем с передачей данных
Марсоход Curiosity получил команду временно отключить научные инструменты из-за проблем с передачей данных, которые хранятся в его памяти. Отмечается, что инженеры впервые заметили проблему 15 сентября.
Помимо передачи данных из памяти, марсоход также способен передавать информацию в режиме реального времени. Эта система работает нормально и продолжает сообщать различную информацию о статусе марсохода. С ее помощью ученые планируют установить и ликвидировать причину неполадки.
«Инженеры увеличивают количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Поскольку количество информации, передаваемой таким способом, ограничено, на диагностику потребуется некоторое время», — сообщили в NASA.
На данный момент других неполадок не зафиксировано и в остальном марсоход работает в штатном режиме.
Также сотрудники NASA готовятся к тому, чтобы включить запасной компьютер ровера в случае, если им потребуется с его помощью провести диагностику главного компьютера.
Напоследок отметим, что исследователи, чтобы не терять зря времени, тем временем детально изучат данные, которые Curiosity собрал на хребте Веры Рубин, вблизи горы Шарп.