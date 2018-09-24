Ровер Curiosity приостановил работу из-за проблем с передачей данных

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Марсоход Curiosity получил команду временно отключить научные инструменты из-за проблем с передачей данных, которые хранятся в его памяти. Отмечается, что инженеры впервые заметили проблему 15 сентября.

Помимо передачи данных из памяти, марсоход также способен передавать информацию в режиме реального времени. Эта система работает нормально и продолжает сообщать различную информацию о статусе марсохода. С ее помощью ученые планируют установить и ликвидировать причину неполадки.

«Инженеры увеличивают количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Поскольку количество информации, передаваемой таким способом, ограничено, на диагностику потребуется некоторое время», — сообщили в NASA.

На данный момент других неполадок не зафиксировано и в остальном марсоход работает в штатном режиме.

Также сотрудники NASA готовятся к тому, чтобы включить запасной компьютер ровера в случае, если им потребуется с его помощью провести диагностику главного компьютера.

Напоследок отметим, что исследователи, чтобы не терять зря времени, тем временем детально изучат данные, которые Curiosity собрал на хребте Веры Рубин, вблизи горы Шарп.

Источники: УНИАН, NASA