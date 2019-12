Сайт дня: захватывающее путешествие в самую глубокую точку поверхности Земли (и знакомство с обитателям подводного мира!)

Американский разработчик Нил Агарвал создал достаточно интересный познавательный сайт The Deep Sea, который представляет собой современную энциклопедию, рассказывающую о жителях подводного мира.

Автор называет свой проект «интерактивной визуализацией океана». Веб-сайт максимально простой, хотя и удобный в пользовании, а реализация определенно заслуживает внимания, но на интерактивную визуализацию явно не тянет.

Introducing The Deep Sea — an interactive visualization of the ocean 🌊

Grab some popcorn, it's a long ride!

👉 https://t.co/HaAZe8o5Q7 👈 pic.twitter.com/OZAdFALUm0

— Neal Agarwal (@nealagarwal) December 2, 2019