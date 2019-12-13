Сайт дня: захватывающее путешествие в самую глубокую точку поверхности Земли (и знакомство с обитателям подводного мира!)

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Американский разработчик Нил Агарвал создал достаточно интересный познавательный сайт The Deep Sea, который представляет собой современную энциклопедию, рассказывающую о жителях подводного мира.

Автор называет свой проект «интерактивной визуализацией океана». Веб-сайт максимально простой, хотя и удобный в пользовании, а реализация определенно заслуживает внимания, но на интерактивную визуализацию явно не тянет.

Introducing The Deep Sea — an interactive visualization of the ocean 🌊 Grab some popcorn, it's a long ride! 👉 https://t.co/HaAZe8o5Q7 👈 pic.twitter.com/OZAdFALUm0 — Neal Agarwal (@nealagarwal) December 2, 2019

По мере погружения, которое осуществляется скроллингом, появляются различные обитатели подводного мира, встречающиеся как раз на этой глубине — индикатор глубины погружения постоянно отображает точное значение. Надо отдать должное автору, который сделал все достаточно качественно — изображения представителей подводной флоры и фауны наложены идеально. Для пущего реализма и атмосферности фон меняется от светло-голубого до непросветно-черного.

А чтобы сделать путешествие в Бездну Челленджера еще более увлекательным, разработчик добавил множество интересных фактов, например, в последний раз мировой рекорд глубинного погружения обновил в 2014 году египетский инструктор Ахмед Габр, которому покорилась глубина 332,4 метра.

Пожалуй, единственное, чего не хватает, это возможности получать дополнительную информацию по наведению на тот или другой вид животных, или хотя бы ссылок на Википедию. И как раз в этом проекте вполне могла бы пригодиться дополненная реальность и карточки Google. Но понятно, что это колоссальный объем работы.

Остается добавить, что The Deep Sea — последнее дополнение к достаточно широкому портфолио разработчика. Среди других его работ можно отметить симулятор Билла Гейтса, в котором предлагается потратить состояние мультимиллионера, визуализацию Вселенной, сайт о скоростях, на которых происходят различные процессы в мире и во Вселенной, а также сайт, позволяющий узнать, как выглядели популярные веб-сайты 10 лет назад.

Источник: neal.fun/deep-sea