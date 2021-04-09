Samsung запустила iTest — браузерный эмулятор интерфейса Galaxy для iPhone

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Samsung продолжает подначивать владельцев iPhone к переходу на собственные смартфоны линейки Galaxy — в рамках очередной инициативы южнокорейский гигант запустил специальный сайт itest.nz, позволяющий перенести на iOS интерфейс Android с фирменной оболочкой One UI.

Судя по всему, сайт разработало новозеландское подразделение Samsung. При первом посещении сайта через Safari выскакивает всплывающее окно с предложением добавить страницу на рабочий стол. Затем он превращается в ярлык для имитации интерфейса Samsung Galaxy.

Возможности эмулятора ограничены, но в целом это достаточно грамотный маркетинговый ход. При запуске приложения камеры автоматически воспроизводится видео с участием Логана Доддса, который описывает функции приложения камеры Samsung. Аналогичным образом работают другие программы — они рекламируют себя.

Если копнуть глубже, можно найти несколько пасхалок — например, контакт Friends with kids в приложении для обмена сообщениями, который отправляет полную бессмыслицу в ответ на каждое сообщение. Или всплывающая подсказка в настройках: «Мы упростили работу с меню настроек, чтобы у нашего разработчика был перерыв на обед».

Что примечательно, если зайти на сайт со смартфона на Android, появится сообщение «Вы уже используете Android». Если же открыть сайт с помощью браузера на настольном ПК, появится QR-код для сканирования с помощью iPhone.

Как отмечалось выше, этот сайт — очередная попытка Samsung переманить пользователей iPhone на свои смартфоны Galaxy. Уже много лет на смартфонах Samsung присутствует возможность быстрого переноса данных с iPhone как по кабелю, так и беспроводным способом.