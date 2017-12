Самые интересные игровые трейлеры The Game Awards 2017: Metro Exodus, World War Z, Death Stranding, GTFO и другие

Во время церемонии The Game Awards 2017 разработчики игр традиционно делятся планами по выпуску следующих потенциальных победителей и демонстрируют трейлеры своих творений. Не стало исключением и мероприятие в этом году, где публике продемонстрировали сразу несколько интересных проектов.

На первое место поставим шутер от первого лица Metro Exodus от украинской компании 4A Games. Игра продолжает серию Metro, основанную на книгах Дмитрия Глуховского, выход намечен на осень 2018 года.

Книга World War Z / “Война миров Z” сначала превратилась в фильм, а теперь станет одноименной игрой, над созданием которой работает студия Saber Interactive. Игроков ждут разрушенные города и орды довольно активных зомби, которых можно будет “крошить” в co-op режиме четырем игрокам одновременно. Выйдет игра в следующем году на платформах PS4, Xbox One и PC.

Самый длинный трейлер, около 8 минут, принадлежит Death Stranding – новой игре Хидео Кодзимы. Получилось жутко и загадочно, игру определенно стоит ждать.

Fortnite, один из самых заметных конкурентов PlayerUnknown’s Battlegrounds с аналогичным режимом “королевской битвы” придумал еще один вариант групповой борьбы “50 v 50” в котором две команды игроков по 50 человее в каждой устраивают разборки в стиле “стенка на стенку”.

Разработчик VR-игр Owlchemy Lab, известный в том числе по “Симулятору работы” / Job Simulator решил сделать следующий шаг и представил “Симулятор отпуска” / Vacation Simulator. Если отпуск не дают на работе, то его можно загрузить и запустить дома, вдруг действительно поможет отдохнуть или хотя бы отвлечься от повседневных дел?

И сразу же еще один VR-проект ACCOUNTING+ с еще более высоким градусом безумия.

Разработчик Campo Santo показал, как будет выглядеть адвентюра In The Valley of the Gods, в которой игроку предстоит исследовать достопримечательности Египта в поисках сокровищ.

Ну, а любителей файтингов наверняка порадует Soulcalibur VI от Bandai Namco и Bayonetta 3 для Nintendo Switch.

Также стоит отметить необычный мистический шутер Witchfire от студии Astronauts, разработавшей Painkiller и Bulletstorm.

И еще пара игр для поклонников кооперативного прохождения: разработчики Payday / Payday 2 решили порадовать кооперативным шутером от первого лица GTFO, а EA – экшеном A Way Out, который придется купить только одному игроку – второго члена команды можно будет пригласить поиграть бесплатно.

Напомним, что полный список победителей и номинантов The Game Awards 2017 вы можете найти по следующей ссылке.

Источник: The Verge