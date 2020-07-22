Сегодня стартовала «Летняя распродажа» в PlayStation Store со скидками на игры до 60%

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Компания Sony объявила о начале одной из самых масштабных распродаж года, которая стартует 22 июля и завершится 19 августа. В этот период все желающие смогут приобрести десятки игр для консоли Playstation 4 со скидкой до 60% в интернет-магазине PlayStation Store.

В числе акционных приложений можно найти следующие игры:

Полный перечень акционных предложений доступен по следующй ссылке.

Новый набор игр со скидками будет объявлен 5 августа 2020 года.

Напомним, что по данным инсайдеров компания Sony вдвое увеличила заказ на производство консолей PlayStation 5 (с 5-6 млн до 9-10 млн штук) из-за повышенного спроса на новинку. Релиз PS5 ожидается осенью текущего года.

Источник: Sony