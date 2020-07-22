Сегодня стартовала «Летняя распродажа» в PlayStation Store со скидками на игры до 60%
Компания Sony объявила о начале одной из самых масштабных распродаж года, которая стартует 22 июля и завершится 19 августа. В этот период все желающие смогут приобрести десятки игр для консоли Playstation 4 со скидкой до 60% в интернет-магазине PlayStation Store.
В числе акционных приложений можно найти следующие игры:
- EA SPORTS™ FIFA 20 (скидка — 79%) — 462 грн
- DEATH STRANDING (скидка — 57%) — 817 грн
- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition (скидка — 50%) — 675 грн
- Need for Speed ™ Heat (скидка — 57%) — 946 грн
- Days Gone (скидка — 71%) — 609 грн
- Star Wars Jedi: Fallen Order (скидка — 50%) — 1100 грн
- The Witcher 3: Wild Hunt (скидка — 70%) — 285 грн
- Red Dead Redemption 2 (скидка — 58%) — 840 грн
Полный перечень акционных предложений доступен по следующй ссылке.
Новый набор игр со скидками будет объявлен 5 августа 2020 года.
Напомним, что по данным инсайдеров компания Sony вдвое увеличила заказ на производство консолей PlayStation 5 (с 5-6 млн до 9-10 млн штук) из-за повышенного спроса на новинку. Релиз PS5 ожидается осенью текущего года.
Источник: Sony