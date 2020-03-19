Съемки специального эпизода сериала Friends / «Друзья» отложили из-за коронавируса, но HBO Max надеется успеть отснять шоу до запуска стриминга в мае





Ровно месяц назад сервис HBO Max анонсировал специальный эпизод сериала Friends / «Друзья», где должны были еще раз собраться все шесть главных героев. Премьера проекта должна была состояться в мае, одновременно с запуском стриминговой платформы HBO Max, а собственно съемки были запланированы на 23-24 марта.

По данным издания The Hollywood Reporter съемки были отложены до лучших времен, однако представители сервиса не теряют надежды выпустить «спешл» в озвученные ранее сроки. Так как проект не требует масштабного постпродакшена, его можно будет снять и смонтировать буквально за несколько дней до старта платформы HBO Max, то есть в мае текущего года.

Напомним, что WarnerMedia удалось договориться об участии в проекте со всеми шестью исполнителями главных ролей, включая Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтта Леблана (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвида Швиммера (Росс). Каждый из них получит гонорар порядка $2,5-3 млн, это будет первый раз, когда вся шестерка вновь соберется вместе на экране.

Сериал Friends / «Друзья» выходил на канале NBC с 22 сентября 1994 года по 6 мая 2004 года, за это время было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Длительное время права на его показ принадлежал сервису Netflix, однако с запуском собственного сервиса HBO Max компания WarnerMedia решила выкупить их за $425 млн. Таким образом, начиная с мая 2020 года все серии Friends (+ один новый эксклюзивный эпизод) будут доступны подписчикам HBO Max.

Источник: The Verge