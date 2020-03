Shantae and the Seven Sirens выйдет на консолях и PC в конце мая

Cтудия WayForward анонсировала релиз Shantae and the Seven Sirens на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Красочный экшен-платформер с элементами метроидвании выйдет на мультиплатформе 28 мая.

Отметим, что Shantae and the Seven Sirens представляет собой пятую часть популярной игровой серии Shantae, стартовавшей в 2005 году и рассказывающей о похождениях полуголой девицы-полуджинна по имени Шанти с боевыми волосами, способной перевоплощаться в различных животных и делать магический танец живота.

По утверждению WayForward, на мультиплатформе Shantae and the Seven Sirens выйдет как в цифровом, так и в физическом издании — на дисках и картриджах игру выпустит Limited Run Games. В продажу поступят стандартное и коллекционное издания, но их стоимость и состав пока не раскрываются.

Любопытно, что это будет не первый релиз игры — Shantae and the Seven Sirens впервые увидела свет 19 сентября 2019 году в рамках Apple Arcade, причем на момент выхода игрокам была доступна лишь половина тайтла. Вторая половина проекта в подписном сервисе вышла на днях, 27 марта, и привнесла в игру как завершение сюжета, так и новые анимированные катсцены, локации и способности, а также настраиваемое тач-управление и некоторые другие улучшения.

