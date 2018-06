Showtime все-таки выпустит полноценный сериал по Halo, съемки начнутся в 2019 году

Последняя попытка перенести на большой экран популярную игровую серию Halo в результате обернулась весьма посредственным веб-сериалом Halo: Nightfall. Но вот сейчас американский телеканал Showtime решился дать себе второй шанс и оказать медиафраншизе должное внимание. Да, поклонники могут начинать ликовать – будет новое ТВ-шоу по Halo, которое президент и глава Showtime Дэвид Невинс уже называет «самым амбициозным шоу за всю историю компании».

Телеканал заказал съемки первого сезона у 343 Industries – студии-разработчика Halo – и Amblin Television – телевизионной и кинокомпании, основанной Стивеном Спилбергом совместно с продюсерами Кэтлин Кеннеди и Фрэнком Маршаллом.

Называться новое шоу будет просто Halo. Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов продолжительность в 60 минут каждый. Шоураннером выступит американский сценарист и продюсер Кайл Киллен (Awake и Lone Star). Часть эпизодов поставит Руперт Уайатт (Rise of the Planet of the Apes), который также будет помогать Киллену с продюсированием шоу. К съемкам должны приступить уже в начале следующего года.

Подробности сюжетной линии пока держатся в секрете. В пресс-релизе говорится лишь, что шоу покажет «эпический конфликт 26-го века между человечеством и союзом инопланетных рас Covenant.

Голливуд начал присматриваться к Halo сразу после выхода первой части Halo: Combat Evolved в 2001 году, но довести дело до конца так и не удалось. В какой-то момент режиссер Lord of the Rings Питер Джексон был приставлен к киноадаптации игры Halo, Алекс Гарленд (Ex Machina и Annihilation) даже написал черновой вариант сценария. Позже были слухи о переговорах с небезызвестным Гильермом дель Торо, после того, как проект покинул Нил Бломкамп, чтобы поставить свой дебютный District 9, который в итоге стал большим успехом.

В 2013 году Microsoft вышла с громким заявлением о планах выпустить телесериал по Halo в сотрудничестве Amblin Entertainment. Проект являлся частью планов игрового подразделения программного гиганта по созданию оригинального контента для платформы Xbox Live. Спустя год к проекту присоединилась Showtime, а телевизионное подразделение Xbox закрылось. В конечном итоге на Xbox Live вышел Halo: Nightfall, который оказался сплошными разочарованием, хотя исполнительным продюсером выступил сам Ридли Скотт.

Сейчас все выглядит так, будто Showtime видит в Halo возможность создать собственную эпическую научно-фантастическую сагу, которая сможет составить конкуренцию Westworld (HBO), Altered Carbon (Netflix) и The Expanse (недавно переехавшим на Amazon). Что из этого выйдет, мы пока можем лишь гадать.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.

Источник: Xbox и The Verge