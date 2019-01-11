Шведская компания Plegium представила умный перцовый баллончик, который позовет на помощь после применения

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Шведская компания Plegium представила умный перцовый баллончик, оснащенный Bluetooth. Как сообщается, устройство можно синхронизировать со смартфоном посредством приложения-компаньона, которое при применении спрея отправит уведомление о случившемся, а также передаст координаты места происшествия на Google Maps.

Важно отметить, что баллончик контактирует не с правоохранительными органами, а с экстренным контактом пользователя — его данные владелец баллончика должен ввести при настройке приложения. Предполагается, что после получения сигнала экстренный контакт либо сам придет на помощь, либо вызовет правоохранителей на место происшествия.

Помимо системы уведомления, распыление баллончика также сопровождается сиреной громкостью в 130 децибел, при этом в само устройство встроены мерцающие светодиоды, которые призваны помочь пользователю прицелиться в темноте и дезориентировать правонарушителя.

Баллончик оснащен батареей, которая поддерживает работу устройства в течение четырех лет без подзарядки. Самого спрея хватает примерно на десять применений. Дальность распыления — до трех метров. Для безопасности корпус баллончика оснащен специальным клапаном, который предотвращает случайное нажатие на кнопку распыления.

На сайте компании подчеркивается, что канистра со спреем не подлежит «перезарядке» (корпус баллончика не открывается).

Для стран, где применение перцового спрея запрещено, Plegium поставляет версии с другими аэрозолями (например, для жителей Швеции, Норвегии и Финляндии в емкости вместо перцового спрея используется ментоловый). Стоит один умный баллончик 70 евро. При этом версия без Bluetooth (не позволяет присылать уведомления контактному лицу) обойдется в два раза дешевле.

Источник: N+1